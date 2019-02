Il carnevale di Acireale 2019 si svolgerà dal 17 febbraio al 5 marzo e sarà caratterizzato da importanti novità. Acireale si trasformerà in un museo a cielo aperto grazie al genio dei maestri carristi. I carri allegorici sfileranno insieme a gruppi mascherati, parate cosplay, maschere isolate e marching band. La manifestazione si aprirà con una madrina di eccezione e un’inaugurazione mozzafiato, in una coreografia unica nella splendida cornice di piazza Duomo nella quale i Sonics, famoso gruppo di trapezisti, acrobati e danzatori, si esibiranno per regalarci emozioni uniche. T

anti gli ospiti che si esibiranno quest'anno in spettacoli e concerti: Bianca Atzei, Renzo Arbore e l’orchestra italiana, i ragazzi di amici (Emma Muscat, Biondo, Lauren Celentano, La Rua), The Kolors, Cristiano Malgioglio, Jerry Calà, e Giorgio Vanni, re dei cartoni animati, un cast straordinario per un carnevale nuovo e ricco di divertimento. Carnevale di Acireale 2019, un’altra storia.