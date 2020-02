Al via il Carnevale di Acireale, in programma dall’8 al 25 febbraio

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’avvio del Carnevale di Acireale, in programma dall’8 al 25 febbraio prossimi. La giornata inaugurale avrà come prologo, alle 10, la messa celebrata da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, nella sede della Cittadella del Carnevale. Alle 16, in piazza Duomo, la madrina dell’evento, Giulia Arena, Miss Italia nel 2013, riceverà dal sindaco, Stefano Alì, le chiavi della città per consegnarle a Re Burlone. Poco dopo prenderà il via la grande parata d’apertura con la presentazione ufficiale degli otto carri allegorico-grotteschi che sfileranno lungo il circuito. Alle 19, in piazza Duomo, “Luci & Barocco”, suggestivo spettacolo curato dal “light designer” Massimo Tomasino, tra i più celebri in Europa, già a fianco di artisti di respiro internazionale. Una proiezione che verrà ripetuta ogni giorno, allo stesso orario, sottolineando attraverso un elegante gioco di luci gli aspetti dei principali monumenti del centro storico, attraverso un’illuminazione artistica e architetturale. Alle 21,30 “Tra reale e surreale”, avvincente esibizione di acrobatica aerea a cura di Malù e Space fitness, ideato da Manuel Scavuzzo che, dall’esperienza maturata al circo, ha, poi, calcato palchi nazionali e internazionali.