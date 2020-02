Carnevale in baita - Laboratori creativi

TAURË la Casa nel Bosco organizza: CARNEVALE E COLORI. CARNEVALE a Caldera per i Vostri bambini sarà una vera e propria esperienza. Sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Domenica dalle ore 15:00 alle ore 18:00. All’interno di una baita in mezzo al bosco coinvolgeremo tutti con LABORATORI CREATIVI utilizzando materiali di riciclo per creare, con la propria fantasia, le maschere più originali e divertenti. LABORATORI e ANIMAZIONE sono curati da Happy-Ideas Animazione. La COLAZIONE/MERENDA sarà preparata a casa con prodotti BIOLOGICI e della nostra terra.

Si mangerà LIBERI, un PIC NIC in baita.. non ci sono regole. Per i genitori sarà possibile rilassarsi davanti al camino, leggere un libro, conoscersi e condividere esperienze.. e se la giornata lo permette si potrà fare una passeggiata a contatto con la natura per ammirare il cratere e l'impareggiabile vista sulla città. Per info e prenotazioni: TAURË la Casa nel Bosco Serena - 340.5070511.

Prezzo LAB + MERENDA: 15 € Bambino + Adulto. CALDERA SI TROVA: Siamo sulla cima del cratere di Monte Difeso a circa 900 metri, immersi nel bosco, aria pura dove respirare e sentirsi uniti. Una occasione unica per stare insieme, mangiare sano e fare una piacevole esplorazione della zona di Monte Difeso.