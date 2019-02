Carnevale Sociale di Catania

Saliamo tutti sulla stessa barca, salpiamo insieme per riempire di vita e arte le strade cittadine con il 𝗖𝗔𝗥𝗡𝗘𝗩𝗔𝗟𝗘 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗱𝗶 𝗖𝗔𝗧𝗔𝗡𝗜𝗔. La festosa carovana è pronta a prendere il largo Domenica 3 Marzo alle ore 16.00, con partenza da Catania Via Etnea - ingresso della Villa Bellini per attraversare tutto il Centro Storico della città tra danze, canti, musica, costumi, giochi, risate e scherzi. Si getterà l’ancora a Piazza Federico di Svevia Castello Ursino, per proseguire la serata con una Maccheronata e la Festa Danzante in maschera a Piazza dei libri. È così che Catania, per due giorni, si popola di sirene, pesci, esseri marini e mitologici, migranti, pirati, corsari e bagnanti.