Carnevale con Tersicula all'Eremo di Sant'Anna

Domenica 11 febbraio 2018 appuntamento a partire dalle ore 20.30 all'Eremo di Sant'Anna di Aci Catena con la serata di Carnevale dal titolo 'Carnevale con Tersicula'. Festa in maschera, rustici, chiacchere, musica ed intrattenimento. 5 euro a persona per gli adulti, 3 euro per i bambini al di sotto dei 10 anni.