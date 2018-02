Carnival 90's at MA

Venerdì 9 febbraio, in occasione delle feste di Carnevale, al MA Catania festa anni '90 con Daniele Tignino from Ti.Pi.Cal.+Roberto Masi e Vito De Canzio. DRESS CODE? Ovviamente i personaggi degli anni '90.

Un tripudio di camice di flanella a quadretti, giacche colorate e codini neri alla Fiorello in versione Karaoke, jeans larghi e cappellini da baseball alla Jovanotti. Rovistate nei vostri armadi. Chiedete aiuto a zii o fratelli maggiori. Ticket: In maschera oppure dress code: personaggi o look degli anni 90 € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00. Senza maschera € 5,00 fino alle 23.30 oltre € 12,00 (Ingresso in lista nominale).