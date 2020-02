Carnival Aperitivizzando - Le Dune

Appuntamento Sabato 22 febbraio 2020 a partire dalle ore 21.30 per far festa all'Hotel Le Dune, dalle 21.30 in poi. Il format è sempre lo stesso: 10 € ingresso con consumazione e aperitivo, 5 € tutte le altre consumazioni. Ingresso in lista nominale: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivizzando-carnival-party-94851564583?ref=eios.