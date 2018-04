'CartaStraccia' al Pop Up Market Sicily

Pop up Market Sicily torna in uno dei suoi luoghi del cuore, ovvero: Via Dusmet. Un edizione "farfalleggiante" che profuma di primavera, non la “solita” primavera, quella urbana con tanto di pic-nic “sutta l’acchi”. Creatività, cibo di strada e rigenerazione urbana, una ricetta perfetta, basta solo mixare gli ingredienti con quel pizzico di follia tipico del super market (pop-olare) itinerante del sud Italia.

Arte ◦ Market ◦ Food & Drinks ◦ Music ◦ Workshops ◦ Kids Area ◦ Exhibitions. Appuntamento sabato 28 aprile 2018 a partire dalle ore 17.00 all'1.00 e domenica 29 aprile a partire dalle ore 11.00 fino alle ore 23.00.