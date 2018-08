Castello Ursino, musica e Verga in scena: il programma estivo

Nella corte del Castello Ursino di Catania martedì 7, giovedì 9 e venerdì 10 agosto sono in programma, tutti con inizio alle 21, due concerti dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini del capoluogo etneo ed uno spettacolo teatrale dedicato a Verga. I concerti, a cura dello stesso Istituto, sono ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti, previo ritiro biglietto a partire dalle 20. Lo spettacolo teatrale è a pagamento. Martedì saranno in scena le Formazioni Jazz con Maria Azarova, Alessandro Visco e la voce di Maria Cristina Gionfriddo. In programma brani di James Blunt, Charlie Parker, Cole Porter, Duke Ellington, George Gershwin e Miles Davis. Il 9 agosto sempre l'Istituito Bellini propone "Oltre le stelle del cinema..." con il Sicily Denner clarinet ensemble diretto da Salvatore Ciccotta. In programma, tra l'altro, musiche di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Clare Grundman, George Gershwin e brani dalla colonna sonora di, tra gli altri, Madagascar, Mission Impossible, Harry Poter e La grande fuga. Il 10 agosto venerdì sarà la volta del teatro con lo spettacolo "Lapilli Verghiani", di Ornella Giusto e con ingresso a pagamento. In scena le lettere di Verga innamorato e testi tratti dalle sue opere più famose rappresentative del tema dell'amore. Non si tratta soltanto di un reading ma di un allestimento completo che prevede spazi musicali (con musiche di Ezio Noto e Giuseppe Romeo), di canto e di danza. Gli attori si alterneranno in vari ruoli, facendo rivivere i personaggi del Verga. In particolare Ornella Giusto, oltre che alla lettura recitata di alcune lettere dello scrittore, si dedicherà a impersonare alcuni dei più noti volti verghiani come Santuzza e Lola di Cavalleria Rusticana, la Lupa, la Capinera, Eva.