Castiglione di Sicilia. Presentazione album “Etna. Eruzione e terremoti del maggio-giugno 1879”

Sarà presentato domenica 7 gennaio alle ore 17.30 presso la Fondazione Regina Margherita di Castiglione di Sicilia, l'album fotografico inedito “Etna. Eruzione e terremoti del maggio-giugno 1879” a cura di Guglielmo Manitta.

Durante la presentazione si discuterà anche dell'eruzione e dell'impatto che ha avuto negli organi istituzionali dell'epoca, oltre alle vicende che coinvolsero il vulcanologo Orazio Silvestri, a cui sono stati dedicati i crateri omonimi sul versante sud dell'Etna.

L'album fotografico "Etna, eruzione e terremoti del maggio-giugno 1879. Fotografie fatte per incarico del R. Governo italiano sotto la direzione del Prof. Orazio Silvestri", conservato presso la Biblioteca R. Malaroda del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino, contiene le immagini di due eventi estremamente importanti per la storia dell'Etna: l'eruzione del 26 maggio - 6 giugno 1879, che partì dalle sommità fino a raggiungere Passopisciaro, nel territorio di Castiglione di Sicilia, e il terremoto del 17 giugno dello stesso anno, che interessò principalmente Bongiardo, frazione del comune di Santa Venerina. Le fotografie, come afferma lo stesso Orazio Silvestri, "furono [...] dirette per conservare memoria della grande eruzione etnea del maggio-giugno 1879 e dei luoghi funestati da questa e dai successivi terremoti". I contenuti vengono per la prima volta riproposti integralmente e, presumibilmente, corrispondono a ciò che Silvestri consegnò al Real Governo, in quanto al momento risulta irreperibile il raccoglitore allora depositato presso gli archivi statali.