Catania antica segreta

Il tour inizierà alle ore 9.30 da piazza Stesicoro, dopo avere parlato della Catania romana e dell’anfiteatro romano, la guida condurrà i partecipanti presso la chiesa di S.Euplio si proseguirà quindi per piazza Duomo dove verrà illustrata l’antica Catania, l’elefante, l’obelisco romano e i riferimenti a Iside e al tempio della dea Luna. Si accennerà alla città ricostruita dopo il terremoto del 1693 si potrà vedere il pavimento della Catania pre-terremoto, si proseguirà quindi per le terme dell’Indirizzo, per il Balneum di piazza Dante, si ammireranno i resti di un cardo romano, resti dell’acquedotto del II secolo d. C. e di un castellum. Il percorso si concluderà alle terme della Rotonda. Saranno visitati gli interni (salvo imprevisti) dell’anfiteatro, delle terme dell’indirizzo e delle terme della Rotonda Costo per ogni partecipante 10 euro. Gratis per i bambini sotto i 10 anni di età. Per informazioni e prenotazioni scrivere a 3207115715 (whatsapp).