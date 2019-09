Dalle 9:00 di domattina sarà possibile prenotare il proprio biglietto riservato per le presentazioni dei Catania Book Days. CALENDARIO UFFICIALE: bit.ly/cataniabookdays19. I biglietti sono nominali, personali e non cedibili. Ogni biglietto permette l'accesso esclusivamente all'incontro indicato. Non esistono biglietti cumulativi. Ogni prenotazione è valida fino a 15 minuti prima dell'inizio della stessa; dopo tale orario, il posto riservato sarà reso disponibile per gli altri partecipanti. ➡️ Vincenzo Spampinato , 13/09 - bit.ly/spampinatoCBD19 ➡️ Emanuele Rauco, 20/09 - bit.ly/raucoCBD19 ➡️ Luca Bianchini, 27/09 - bit.ly/bianchiniCBD19.