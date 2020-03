Catania by night tra leggende e storie di donne

In occasione dell’8 marzo la nostra passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania vi racconterà storie di grandi donne di Catania. Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte, si parlerà del leggendario incontro tra Santa Agata ed Santa Lucia. Avremo modo di visitare: scendendo giù per i ripidi scalini, i suoni del mondo esterno lentamente scompaiono e lasceranno spazio al silenzio e allo stupore di un luogo che non ti aspetti, ancora più suggestivo di notte. Proseguirà con Sant'Agata al Carcere e le leggende Agatina. Stesicoro e la rinascita di Catania dopo il terremoto. Via Crociferi, la mamma di tutti i Cristiani e le Benedettine. Via Santa Anna, Casa Verga e Storia di una Capinera. Piazza Università, donne leggendarie, sfortunate e coraggiose. Altre "chicche" e curiosità vi saranno svelato nel corso del Tour.

MEETING POINT davanti Chiesa San Gaetano Le Grotte ORE 20.00 (inizio 20:15). - FINE TOUR ORE 22.15/22.30 circa in Piazza Duomo. Il tour è svolto interamente a piedi. La quota di partecipazione sarà versata direttamente in loco. Il contributo di partecipazione è di euro 12 a persona adulta. Sotto 12 anni 2 euro. Include guida, organizzazione e visita notturna Chiesetta San Gaetano alle Grotte (resto del tour esterno). Per prenotare via whatsapp al 3913953279 con oggetto " Catania misteriosa 8 marzo " indicando nome, cognome, numero persone e un recapito telefonico telefonico. Riceverete messaggio di conferma. Max 40 posti disponibili.