Catania è fimmina!

La Sicilia è donna, Catania è donna, un suggestivo viaggio attraverso i secoli e gli avvenimenti vissuti dalle sue donne. Sharing Sicily propone nella giornata dell' 8 marzo un tour dove si raccontano intense pagine di storie al femminile alla scoperta di grandi donne della città del Liotru. La passeggiata sarà condotta dall'esperta guida Silvia Scollo, ideatrice del tour. Non vi sveleremo nè i luoghi nè le donne di cui andremo a parlare, vogliamo stimolare la vostra curiosità e la vostra sete di conoscenza. Senza dubbio il tour avrà un taglio alternativo e fuori dagli schemi, secondo lo stile di Sharing Sicily. Meeting point previsto alle ore 20:00 in Piazza Ogninella.

Il Tour si concluderà intorno alle ore 22:00 in Piazza Duomo. Si svolgerà interamente a piedi, il percorso da percorrere sarà relativamente breve ed agevole, quindi accessibile a tutti. Il contributo di partecipazione è di euro 8 a persona. Per bambini sotto i 12 anni gratuito. Numero massimo partecipanti 35. Numero minimo 15 persone. Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero partecipanti e recapito telefonico. Vi manderemo la conferma se vi saranno ancora posti disponibili. Oppure sul nostro sito www.sharingsicily.com.