Catania Film Fest - Gold Elephant World 2018: gli appuntamenti di oggi e domani

Riapre la terza giornata del Festival con l’incontro e la presentazione dei cortometraggi “in concorso” presso il Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro”. Incontro a cura di Davide Catalano (Corti in Cortile Festival) in collaborazione con Emanuele Rauco.

"Chi salverà le rose?" di Cesare Furesi, in anteprima siciliana, sarà proiettato alle ore 21.00 presso il Cinema Multisala Lo Po. Il film “in concorso”, racconta di una famiglia arcobaleno ante litteram che si troverà ad appianare attriti e incomprensioni prima che sia troppo tardi, sarà presentato da Emanuele Rauco con la partecipazione straordinaria del regista Cesare Furesi e il produttore Giulio Cesare Senatore. Premio Speciale andrà all’attore Lando Buzzanca, il quale per motivi personali non potrà essere presente e ritireranno il premio il regista e il produttore del film.

Attesissimo, inoltre, l’evento “Sisal Lounge” del Catania Film Fest – Gold Elephant World prodotto da Alfiere Productions in collaborazione con Monica Mattei Events, previsto per oggi pomeriggio venerdì 20 e sabato 21, dalle ore 17, presso Sisal Wincity Ct, Piazza Trento 12, Catania. Si tratta di un talk show con attori, giornalisti, artisti, addetti ai lavori cha hanno raggiunto Catania per il Festival. Tanti ospiti presenti in contemporanea, in un salotto esclusivo: Cinema raccontato da chi fa Cinema. A condurre e coadiuvare gli interventi, con interviste e curiosità, sarà il giornalista Lucio Di Mauro.

Tra gli ospiti: Francesco Gabriele, Regista – Helen Watkinson, Attrice - Angelica Germanà Bozza, Regista - Ahmet Ay, Attore - Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, Patron de “Una Ragazza per il Cinema” - Salvo Sposito e Daniela Rossello, Compagnia Incanto Mediterraneo - Luca Napoli, Organizzatore Eventi - Mario Opinato, Attore - Fabio Boga, Attore - Turi Giuffrida, Attore – Nino Giuffrida, Attore Regista - Turi Giordano, Attore - Aldo Messineo, Attore - Rita Nicotra, Compagnia Odèon – Paolo Li Rosi, “Musica e oltre” - Gina Aloisio Organizzatrice Eventi - Gino Astorina, Attore Comico - Elisa Franco, Attrice - Letizia Contadino, Attrice Cantante - Compagnia Nazionale Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca – Elianto Country Western Line Dande diretta da Antonella Messina; tra gli ospiti anche note professioniste catanesi come Barbara Mirabella, Agata Patrizia Saccone e Mariella Gennarino.

Sabato 21 aprile, invece, saranno presenti:

Alice Caioli, Cantante – Archinuè, band - Carolina Rey, Cantante – Marcello Mazzarella, Attore – Alessio Liguori, Regista – Cristian Scardigno, Regista – Roberto Cipullo, Produttore – Raffaele Verzillo, Regista – Fabio Boga, Attore - Donatella Finocchiaro, Attrice - Gianni Saponara, Regista – Antonietta De Lillo, Regista - Valentina Lodovini, Attrice – Francesco Gabriele, Regista – Cesare Furesi, Regista - Angelica Germanà Bozza, Regista – Giulio Cesare Senatore, Produttore - Caterina Murino, Attrice - Salvo La Rosa, Giornalista Conduttore – Guia Jelo, Attrice – Lucia Sardo, Attrice – Luigi Tabita, Attrice – Francesco Mazzullo, Attore.

L’Accademia di Belle Arti di Catania, effettuerà una performance di moda e costume. Abiti, disegnati, tagliati e cuciti a cura della Cattedra di Storia del Costume diretta dalla docente Liliana Nigro, avendo come tema: il Cinema.

Si accoderanno agli ospiti anche il Presidente del Festival Daniele Urciuolo, il Direttore Artistico Cateno Piazza e il Responsabile Relazioni Internazionali Emanuele Rauco.

Info per il programma e biglietti/abbonamenti: www.cataniafilmfest.it