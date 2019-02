Catania Jazz Club - Francesco Vaccaro Jazz 4tet

Catania Jazz Club al Piccolo Teatro della città, uno spazio dedicato ai jazzisti siciliani che il jazz lo scrivono, lo progettano, lo reinventano: saranno presentate delle uscite discografiche e dei progetti inediti di brani originali e tanto altro. Questa settimana sarà la volta del progetto di Francesco Vaccaro Jazz Quartet che presenterà un repertorio di composizioni di Francesco Vaccaro che saranno accompagnate dalla performance teatrale dell'attrice Alice Ferlito che interpreterà degli estratti dal Timeo di Platone. Francesco Vaccaro - alto/tenor sax. Gaetano Rubulotta - piano. Riccardo Grosso - double bass. Michele Territo - drums. Alice Ferlito - acting. Costo del biglietto € 10,00. Costo in abbonamento per tutti gli spettacoli in programma € 48,00 (6 spettacoli). Per info e prenotazioni telefonare allo 095/530153 oppure rivolgersi al botteghino del Teatro Brancati via Sabotino, 4 Catania.