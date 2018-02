Catania Jazz presenta "Kneebody"

E’ decisamente un supergruppo quello che si presenterà sul palco catanese ad inizio febbraio. Si chiama Kneebody, nome di pura invenzione, ed è una band americana formatasi nel 2001, composta da Adam Benjamin, Shane Endsley, Ben Wendel, Kaveh Rastegar e Nate Wood. Se il nome del gruppo non suggerisce nulla, basti vedere le collaborazioni dei musicisti per capirne l’entità e la qualità che uscirà dal palco: Kaveh Rastegar, il bassista, ha suonato, tra i tanti, con Ligabue (e proprio a Catania tornerà dopo il tour con il Liga del 2014) e attualmente suona col fresco vincitore dei Grammy Bruno Mars e con John Legend; Ben Wendel, il sassofonista, ha suonato con la leggenda Prince, con Snoop Dogg, Joshua Redman e Mark Turner; Shane Endsley, il trombettista, ha suonato con Any Di Franco e Pearl Jam; Adam Benjamin, tastierista, ha suonato con Beck e Dave Douglas.

Basterebbe già questo per renderlo uno spettacolo unico e imprevedibile, con sonorità che spaziano dal Voodoo di D'Angelo alla musica di Elliot Smith, Bill Frisell e Miles Davis. I loro spettacoli dal vivo sono noti per gli intensi paesaggi sonori che ricordano i Radiohead, per la ritmica esplosiva di uno spettacolo di Squarepusher o dei Queens of the Stone Age, e la profondità armonica e la libertà di improvvisazione vissuta durante un concerto di Brad Mehldau. Secondo Nate Chinen, critico del New York Times, Kneebody è "una band decisamente inespugnabile" acclamata per il loro stile eclettico, che "usa una strumentazione jazz comune per creare un amalgama un po' meno comune di generi che significano urbanistica , dall'electro-pop al punk-rock all'hip-hop. " Sul palco suoneranno il loro ultimo lavoro discografico, uscito l’anno scorso, dal titolo Anti-Hero, un mix di jazz, funky ed elettronica.

8 - 9 Febbraio 2018 – Catania, Teatro Sangiorgi – H.21.00. Costo biglietto: Posto unico non numerato € 22,00 prev.inclusa. Ridotto abbonato Catania Jazz, studenti universitari e under 30 € 12,00 prev.inclusa. Prevendita presso Circuito Box Office www.ctbox.it o al botteghino del Teatro Sangiorgi.