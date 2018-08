Catania tra misteri e leggende sotto le stelle - San Lorenzo

Il tour tra misteri, simboli e leggende di Catania nella notte di San Lorenzo. Passeggerete tra statue, monumenti, palazzi e storia, scoprendone aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali del nostro itinerario comprenderanno Piazza Stesicoro, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, Piazza Duomo ed il suo “ Liotru” (dove faremo un piccolo break caffè e due chiacchiere), per finire in tarda serata nel "tenebroso" Castello Ursino.

Il resto vi sarà svelato nel corso della passeggiata. Esoterismo, leggende, aspetti storici meno conosciuti e simbologia saranno le principali chiavi di lettura del nostro tour. Scopriremo un'icona massonica misteriosa, un'icona di Sant'Agata che scaccia Federico II di Svevia, la leggende del cavallo senza testa e tanti simboli "nascosti" nel profondo della Catania più misteriosa.

Il tour sarà guidato da Carmine Rapisarda, che tra i suoi testi ha pubblicato " Simboli esoterici nei monumenti della Provincia di Catania". TOUR – MEETING POINT PIAZZA STESICORO davanti ingresso anfiteatro romano ORE 21.00 – INIZIO TOUR ORE 21.15 – BREAK PIAZZA DUOMO ORE 22:30 - FINE TOUR ORE 23.45.

Prenotazioni e costi: Il contributo di partecipazione al Tour è di euro 10 a persona adulti, bambini/ragazzi sotto i 14 anni è gratuito. Include guida, organizzazione. Il pagamento avverrà direttamente in loco. Per prenotare email a sharingsicily1@gmail.com con nome, cognome, numero prenotati e recapito telefonico oppure messaggio whatsapp al 3497308518 con nome, cognome, numero prenotati ed email. Per maggiori info tel. 3497308518. MAX 35 POSTI DISPONIBILI.