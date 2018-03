Catania misteriosa tra simboli, leggende e storie

Sharing Sicily propone un Tour della Catania misteriosa, rivolto sia a chi vive la città tutti i giorni, ma anche a chi la incontra per una sola volta nella vita. Passeggerete per le vie di Catania tra statue, monumenti, palazzi e storia, raccontandovene aspetti inediti e leggende, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali dell'itinerario comprenderanno Piazza Stesicoro e l'anfiteatro romano, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, piazza Duomo ed il suo “Liotru”, per finire al Castello Ursino.

TOUR – MEETING POINT PIAZZA STESICORO (ESATTAMENTE davanti l'ingresso dell'anfiteatro) ORE 17.00 – INIZIO TOUR ORE 17.15 – BREAK CAFFE’ PIAZZA DUOMO ORE 19.00 – FINE TOUR ORE 20.00.

Prenotazioni e costi: Il contributo di partecipazione al Tour è di euro 10 a persona adulti, bambini/ragazzi sotto i 14 anni è gratuito. È compresa quota tesseramento associativo per chi ne fa richiesta. Modalità prenotazione: Puoi registrarti attraverso questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-catania-misteriosa-tra-leggende-simboli-e-storie-44604774080 oppure manda email a sharingsicily1@gmail.com con nome, cognome, numero persone e telefono.