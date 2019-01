Catania mistica: Sant'Agata tra storia, miti e misteri

Un sorprendente viaggio alla scoperta dei luoghi legati a Sant’Agata, alla sua vita, al suo martirio e al suo percorso mistico per una delle Sante patrone più amate al mondo. Un viaggio tra storia, tradizione, arte e spiritualità. Il tour avrà inizio dal Museo Diocesano, prestigiosa sede barocca, dove scoprirete insieme il tesoro della Cattedrale, tutti gli arredi liturgici legati a Sant’Agata e delle preziose opere e, inoltre, avrete modo di salire nella terrazza godendo di una splendida visuale dall’alto di Catania. Il percorso continuerà con la chiesa di San Biagio, luogo dove avvenne il martirio di Sant’Agata, la Chiesa di Sant’Agata al Carcere, con il suo splendido portale medioevale ricco di simbologia, e la chiesa di Sant’Agata al Vetere.

Meeting point – Piazza Duomo, sotto l'elefante ore 9:15 con accoglienza e saldo quota, partenza del tour alle ore 9:30. La visita comprende ingresso e guide per - Museo Diocesano e terrazza - Chiesa di San Biagio in Sant'Agata alla Fornace - Santuario di Sant'Agata al Carcere - Chiesa di Sant'Agata la Vetere. Il tour avrà una durata di circa 2 ore e mezza circa. Il contributo di partecipazione è di euro 10 a persona adulta. gratuito per bambini sotto i 12 anni. Prenotazioni attraverso il sito tasto PRENOTA: https://www.sharingsicily.com/it/esperienze/esperienza.php?id=150. Oppure prenotazione attraverso whatsapp/sms 3913953279 o sharingsicily1@gmail.com indicando nome, cognome, numero prenotati e recapito telefonico. Per maggiori info tel. 3913953279. Minimo 20 persone massimo 40 persone.