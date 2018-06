Presentazione del libro 'Catania non guarda il mare'

Evento organizzato e promosso da Leggo. Presente indicativo., Lettera 82 e Libreria Vicolo Stretto. Catania è l’odore del mercato del pesce, le luci frastornanti della festa di Sant’Agata, lo sciabordio del mare, il rollio del ventre del vulcano, e quello strano borbottio che sentiamo nello stomaco quando siamo troppo vicini a qualcosa che ci fa innamorare.

Capisci di esserne innamorato quando oramai è troppo tardi e non puoi più fare a meno di lei. A partire da quel momento, per quel che vale, puoi allontanarti quanto e come vuoi, puoi concederti il lusso di far passare mesi, anni, prima di rivederla nuovamente, puoi persino essere tanto stupido da credere di averla dimenticata. Le basterà appena un cenno col capo per costringerti a prendere il primo volo e ritornare. Il cielo ti inghiottirà ancora una volta, fregandosene dei tuoi progetti, delle tue aspirazioni.

Daniele Zito ha trentotto anni, è nato a Siracusa, vive e lavora a Catania. Ha esordito nel 2013 con "La solitudine di un riporto" (Hacca Edizioni) e nel 2017 ha pubblicato il suo secondo romanzo, "Robledo" (Fazi Editore). Accompagnerà l'autore Giuseppe Lorenti.