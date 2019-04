Catania va online è il progetto di Flazio.com, Comune di Catania, Accademia di Belle Arti, SudPress e Arti Grafiche Etna che porta online le idee, il lavoro e i progetti di tutte le imprese catanesi. L'evento, in collaborazione con Google, si terrà il 12 Aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 19, presso la Galleria di Arte Moderna di Catania. I web designer dell’Accademia di Belle Arti realizzeranno il tuo sito web, unico, professionale e...gratuito! Inoltre i copywriter di SudPress scriveranno i testi del tuo sito internet per scalare le vette dei motori di ricerca. Per aderire all'iniziativa vai su www.cataniavaonline.it e compila il form.