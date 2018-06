Catania ospita FUJIFILM X-VISION Tour 2018, il luogo dove incontrare i professionisti dell’immagine

Il 16 giugno prossimo, Fujifilm X-Vision Tour arriva a Catania presso lo spazio multifunzionale SAL. L’evento, gratuito e dedicato alla fotografia e al video, prende il via con l’incontro tecnico dal titolo “Al cinema con Fujifilm” tenuto dagli specialisti di Villaggio Tutto Digitale. Si proseguirà con il seminario dal titolo “Realizzare un long term project” di Alessandro Penso. Di seguito Fabio Lovino per scoprire la fotografia di scena all’interno di teatri, live tour rock, produzioni, con il seminario “Visioni dentro e fuori il set”. Per uno sguardo che va oltre l’immagine scattata, la fotografa e artista Sara Lando terrà un incontro dal titolo “Mixed Media”. Per prendere confidenza e approfondire il sistema GFX, Gianluca Catzeddu e Fabio Savagnone terranno un seminario dal titolo “Scatto, acquisizione e postproduzione con il medio formato Fujifilm”. Poi, Francesco Pistilli, con il seminario “Il fotogiornalismo nell’era di Instagram”, racconterà di come i social media stiano cambiando il fotogiornalismo contemporaneo. Per scoprire i trucchi del mestiere, l’X-Photographer Max Angeloni gestirà il workshop dal titolo “Illuminotecnica”, per imparare a fotografare la figura umana in luce naturale, luce ambiente e luce artificiale. Saranno poi allestite tre postazioni tecniche, una per la Serie X, una per il video con la nuova X-H1 e le ottiche cinema MKX e un’ultima per il sistema medio formato GFX. A completare, tre progetti autoriali in mostra: “Maiora Premunt”, di Matteo Bastianelli, “Portrait Insight” di Stefano Guindani e “Cent’anni dopo. Ricordi di guerra, sguardi di pace” di Giulia Bianchi, Luciano Gaudenzio, Daniele Lira, Pierluigi Orler e il videomaker Gianluca Colla. Per avere maggiori informazioni e prenotare la propria presenza all’X-Vision Tour di Catania, visitare xvisiontour2018.fujifilm.it