Catania romana e bizantina: La Città Antica

Ripercorrerete, in un suggestivo viaggio nel tempo, la Catania romana e bizantina, in un itinerario che vi permetterà di conoscere le testimonianze archeologiche e storiche sopravvissute alle catastrofi sismiche ed eruttive. Le tappe principali del tour saranno il teatro romano, che è stato eretto su un preesistente teatro greco che sorgeva sul fianco meridionale della collina Montevergine, l’Acropoli di Catania. L’Odeon, un teatro più piccolo sempre di epoca romana. Le Terme della Rotonda, che da strutture termali in epoca romana furono trasformate in chiesa in epoca bizatina, e diversi impianti termali ed acquedotti romani. Un viaggio nel tempo dove Carmine, la nostra guida, vi svelerà aspetti storici, leggende e curiosità meno noti. Meeting point ore 9:00, Villa Pacini.

Info e prenotazione. Il tour avrà un contributo di partecipazione di euro 10 a persona. Gratuito per ragazzi sotto i 13 anni. La quota sarà versata direttamente in loco. Per prenotarsi è possibile "registrarsi" attraverso questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-catania-romana-e-catania-bizantina-46494624674. Oppure email a sharingsicily1@gmail.com con nome, cognome, numero persone prenotate e recapito telefonico. Possibile anche inviare la prenotazione via whatsapp al 3497308518.