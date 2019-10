Catania: Tango d'Autunno 2019 - IX Edizione. Pablo Inza - Sofia Saborido 25 - 26 - 27 - 28 Ottobre e Pablo Rodriguez - Carolina Couto 6 -10 Novembre. Due coppie di grandi artisti, due week-end imperdibili per stage esclusivi, eventi collaterali e shows. L'autunno è una splendida stagione per programmare un viaggio in Sicilia. Le temperature estive cedono il passo al più mite clima autunnale favorendo in particolar modo quanti desiderano fare un tour dei monumenti e dei luoghi naturalistici ed archeologici. Allo stesso tempo, con l'inizio della bassa stagione turistica, i prezzi nelle strutture ricettive diventano molto più abbordabili permettendo di risparmiare sul budget. Catania e il suo Tango vi accoglieranno per la IX edizione del "Tango d'Autunno", due lunghi week-end di relax e divertimento per coltivare la nostra passione in compagnia di grandi artisti.

PROGRAMMA PABLO e SOFIA - http://www.caminitotango.com/tango-di-autunno.html#Pablo_Sofia_ITA.

PROGRAMMA PABLO e CAROLINA - http://www.caminitotango.com/tango-di-autunno.html#Pablo_Carolina_ITA.

COSTI - http://www.caminitotango.com/tango-di-autunno.html#costi.

COME PRENOTARE e HOTEL - http://www.caminitotango.com/tango-di-autunno.html#come_prenotare.

LOCATIONS - http://www.caminitotango.com/tango-di-autunno.html#Locations_ITA.