Catania tra misteri e leggende by night

La nostra nuova passeggiata notturna alla scoperta della Catania nascosta con la visita notturna straordinaria delle cripte sotterranee di San Gaetano alle grotte e San Giuseppe al Transito. La passeggiata by night proposta rappresenterà un vero e proprio viaggio tra sotterranei, misteri e storia della Catania nascosta. Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte: scendendo giù per i ripidi scalini, i suoni del mondo esterno lentamente scompaiono e lasceranno spazio al silenzio e allo stupore di un luogo che non ti aspetti, ancora più suggestivo di notte. Proseguirà con il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere e la sua simbologia. Piazza Mazzini e le colonne del Foro. Villa Cerami, via Crociferi, il cavallo senza testa ed i suoi intriganti segreti. Monumento di Bellini. Concluderemo il tour a pochi passi del tenebroso Castello Ursino, con la visita straordinaria notturna della chiesetta di San Giuseppe al Transito, eretta sui resti della cortina muraria di Catania, a fianco della celebre Porta della Decima. Scenderemo giù dalla scalinata ed accederemo fino alla intrigante Cripta sotterranea.

Leggende, curiosità ed aspetti storici meno conosciuti saranno le principali chiavi di lettura del tour. Il resto vi sarà svelato nel corso della passeggiata notturna. TOUR – MEETING POINT davanti Chiesa San Gaetano alle Grotte ore 20.00. FINE TOUR ORE 22.30 circa ( Castello Ursino). Il tour è svolto interamente a piedi. La quota di partecipazione sarà versata direttamente in loco. Il contributo di partecipazione è di euro 12 a persona adulta. Bambini sotto 12 anni pagano 2 euro ( solo ticket San Gaetano alle Grotte). Include guida, organizzazione ed ingressi chiesa e sotterranei di: - San Gaetano alle Grotte - San Giuseppe al Transito. Per prenotarsi via whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero persone e un recapito telefonico telefonico. Numero massimo 35 posti.