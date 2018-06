Catania Urban Landscape - Workshop di fotografia

C’è un modo diverso e inusuale per osservare una città: dall’alto. Lontano da tutti ma vicino a tutti, attraverso gli occhi di chi la sa guardare. Non è necessario avere le ali, basta un punto di vista privilegiato per immaginare di volare. Dalle terrazze più belle ed esclusive di Catania, lontano dai rumori e dal caos, si può apprezzare il paesaggio urbano e scoprire l'anima della città. Tra tetti e campanili, cupole, chiese e antichi palazzi. La Catania barocca e quella normanna, l’Etna e il mar Ionio. La natura e la sua storia. E' tutto lì, sotto i nostri occhi. L’importante è sapere come e che cosa si vuole fotografare. Un'esperienza unica, costruttiva e divertente. Per imparare a vedere oltre con Fabrizio Villa workshop il prossimo 23 e 24 giugno 2018 al Museo Diocesiano di Catania.