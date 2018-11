'A spasso per Catania romana'

Tracce imponenti dell'epoca romana dominano oggi in alcuni quartieri di Catania, disseminati nel circuito barocco. La visita guidata proposta si snoda tra questi resti, fra le terme e il foro, il teatro e l'anfiteatro per ripercorrere un percorso monumentale degno di una grande città romana come l'antica Càtina. Visiterete dapprima le sotterranee Terme Achilliane, uno degli edifici più significativi di età romano-imperiale, scavato nel Settecento da Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari.

Successivamente si proseguirà all'interno del complesso archeologico del Teatro antico e dell'Odeon e proseguiremo per il vasto complesso delle Terme della Rotonda, antiche strutture termali di epoca romana trasformate in chiesa in epoca bizantina. La visita si concluderà in piazza Stesicoro, ammirando le tracce dell'imponente anfiteatro. Tanti luoghi da vedere e da scoprire che aggiungeranno una tessera preziosa alle tue domeniche culturali con Onde e Lapilli.

Appuntamento ore 08:30 Piazza Duomo (Fontana dell'Elefante). Numero partecipanti massimo 40. Contributo € 9,00 comprende Guida abilitata Regionale, Audio Tour, Cuffie Mono Uso, ingressi ove previsto (Terme Achilliane, Teatro Antico, Terme della Rotonda). Durata circa 2h e 15 minuti. Info e prenotazioni Emmanuele Salvatore. Tel. 3476405759.