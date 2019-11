Cena con delitto in baita

CALDERA E TAURË LA CASA NEL BOSCO presentano: Una cena un pò thriller, in una location incredibile dentro un antico palmento ormai trasformato in baita per accogliere eventi speciali come questo. Cena di casa vegetariana e naturale al 100% all'interno di una meravigliosa ed accogliente baita in mezzo al bosco del cratere di Monte Difeso (Pedara). Cena ALL INCLUSIVE a buffet. Ceniamo in una baita sopra un cratere al caldo del fuoco acceso, fuori il bosco freddo. Una atmosfera informale di casa, tra persone che vogliono passare una serata diversa e fare conoscenza, lasciando fuori lo stress e il chiasso delle feste di massa. Solo pochi invitati e tanto tanto cibo. Dopo e durante la cena degli attori vi guideranno attraverso un gioco di ruoli per scoprire chi è l'assassino.

Una equipe di attori vi guiderà attraverso questo simpatico gioco. Immersi nel bosco del cratere di Monte Difeso a Pedara in zona Tarderia. INIZIO EVENTO ore 20.00 - Cena ORE 21.00 per tutti ...a seguire gioco di ruolo "in giallo". Nella suggestiva cornice di Caldera nel parco dell'Etna. Prezzo: 30 Euro per persona. APERTI al pubblico dalle 19.30. Possibilità di pernottamento. Per info e prenotazioni: TAURË LA CASA NEL BOSCO Serena - 340.5070511. CALDERA Flavio - 338.868643. E' strettamente necessaria la prenotazione almeno un giorno prima.