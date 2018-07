Cena di degustazione con Arianna Occhipinti

Le sinuose vibrazioni dei calici accompagneranno i piatti della cucina de A Putia dell'Ostello per una serata dedicata all'enogastronomia. Mercoledì 11 Luglio in compagnia del vino di Arianna Occhipinti, un vino che come racconta, e racconterà, lei stessa durante la serata "nelle sue armonie e asperità, dice della terra dove è nato e anche di me". Per maggiori informazioni contattare la struttura.