Cena pro Santuario - 'Un pilastro per Maria' alla Masseria Carminello

L’associazione culturale TerSicula, che da anni lavora a sostegno della comunità di Valverde con iniziative culturali e sociali, vuole contribuire in modo significativo a sostenere il restauro del Santuario Maria Santissima di Valverde (Ct), rimasto danneggiato dopo le alluvioni dello scorso anno che hanno causato il cedimento del terreno sottostante una porzione della piazza principale del paese e di un pilastro della struttura.

Per questo motivo promuove la campagna di fundraising Un pilastro per Maria, avviata dalla parrocchia. A questo scopo è stata organizzata la Cena Pro Un Pilastro per Maria in programma venerdì 9 marzo 2018 alle ore 21 alla Masseria Carminello di via Carminello 13, Valverde (Ct). Durante la serata, il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia, saranno presenti ospiti, volti noti, imprenditori che hanno voluto contribuire al fundraising.