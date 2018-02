Cena di San Valentino all'Eden Riviera

Mercoledi'14 Febbraio la sala ricevimenti Eden Riviera sita ad Acitrezza in Via Litteri 59, in occasione della festa degli Innamorati, propone una speciale cena a lume di candela. Prezzo € 30,00.

Serata musicale condotta da Antonio Maugeri. Estrazione di n 2 cene omaggio. Info e prenotazioni 333 4946841. Le prenotazioni si chiudono Martedi'13/02 alle ore 12,00. Possibilita' di pernottamente presso l'Hotel Eden Riviera sito al piano superiore della struttura: Camera matrimoniale vista mare, prosecco e cioccolatini, colazione inclusa € 55,00 a coppia.