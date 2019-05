Al Centro Sicilia è tempo di Expomotor

Il grande mito americano che viaggia sulle luccicanti Harley Davidson, ma anche il fascino di alcuni modelli esclusivi di auto e modo cult. Ed ancora le evoluzioni su due ruote all’insegna del trial o dell’enduro. E’ Expomotor, la kermesse organizzata al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, che da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugnoporterà in provincia di Catania piloti, driver o semplici amatori del mondo dei motori. Per i prossimi cinque giorni, infatti, le auto e la libertà delle moto saranno il racconto vissuto della manifestazione pensata per quanti respirano la passione dei motori. In esposizione auto e moto di ultima generazione a cura delle più importanti concessionarie siciliane. L’evento coinvolgerà i tre ingressi principali del Parco Commerciale Centro Sicilia e l’area eventi interna dove verrà allestita una Esposizione Luxury con brand quali Ferrari e Bentley e uno spazio esclusivo riservato alla nautica. Una novità per il modo degli eventi di questo settore è lo Spazio Privati, un’area all’interno del parcheggio C riservata ai privati che intendono esporre la loro vettura in vendita. Si comincia già mercoledì pomeriggio, alle 16.30, con l'inaugurazione affidata a Salvo La Rosa e alle majorette del gruppo Smile e a seguire lo show dei Moto Angel The Devil ( area eventi parcheggio C ). Due giornate, giovedì e venerdì, invece, saranno dedicate all'enduro con le esibizioni, sia nella mattinata che nel pomeriggio, dei motociclisti specializzati nella più complessa fra le discipline sportive legate alle due ruote. Nel pomeriggio di giovedì 30 e venerdì 31maggio, diretta radio dell’evento dal camper di ETNA Radio. Da non perdere, venerdì 31 maggio, la passeggiata pomeridiana di una grande principessa italiana che ha conquistato le strade di tutto il mondo: la Vespa. Al Parco commerciale Centro Sicilia, infatti, si daranno appuntamento per un raduno, gli amatori del Vespa Club Taormina. L’energia dell’off-road caratterizzerà sabato 1 giugno, grazie all’esibizione del Circolo 4x4, ma ci sarà spazio anche per il raduno del Moto club The Dragon. Particolarmente intensa l’intera giornata di domenica 2 giugno: doppio spettacolo, mattina e pomeriggio, con lo show dei motociclisti del trial. Ed ancora i raduni Club X 1/9, Abarth Club Sicilia e l’esposizione delle mitiche Harley Davidson. A rendere ancora più credibile ‘il sogno americano’, ci penserà la musica e l’esibizione del gruppo Country Sicania West. L’ingresso è libero e l’evento seguirà gli orari del Parco Commerciale Centro Sicilia. Una organizzazione MediaManagerEVENTS.