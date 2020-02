Le Chiavi d'oro nelle Fiabe - Narrazione Teatrale

Associazione Crisalis propone per la prima volta una nuova prospettiva di lavoro su di sè. Ospitiamo a Catania Claudio Tomaello, autore e narratore che con molto successo sta portando in Italia un ciclo di spettacoli e seminari che hanno come protagonisti i racconti come strumenti per conoscere sè stessi. Le fiabe parlano sempre e solo di un unico soggetto: noi. I loro personaggi sono le nostre diverse parti, il loro protagonista il nostro Io in crescita. Qual è la ricetta per conquistare il vero Amore? Cosa si nasconde dietro la Morte? E qual è il segreto della Felicità? Questo spettacolo di narrazione teatrale, attraverso fiabe provenienti da diverse tradizioni, ci racconterà le risposte che le Fiabe sussurrano al nostro cuore.

Un viaggio affascinante e rivelatore. Venerdi 7 Febbraio 2010 ore 19.30, costo 15 euro. Info e prenotazioni: associazionecrisalis@hotmail.com, tel.3408939493.