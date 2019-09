Chicchi riso e uva di Sicilia 5° edizione

C’è una manifestazione in Sicilia che ha come protagonisti gli arancini nelle più svariate e fantasiose sfaccettature, il vino e i più grandi chef siciliani e non.. Dopo il grande successo delle prime quatto edizioni torna domenica 8 settembre,a Masseria Carminello, a Valverde (Ct) la quinta edizione di "Chicchi, riso e uva di Sicilia". Serata dedicata al prodotto considerato dai siciliani il più caratteristico della propria regione e che quasi tutte le grandi città ne rivendicano la paternità; l'Arancino o Arancina. Enogastronomia e creatività saranno gli ingredienti principali. A omaggiare questa specialità siciliana, saranno presenti i migliori chef di Sicilia e non, che dal vivo realizzeranno le loro singolari interpretazioni dell'Arancino unendo la tradizione della ricetta ai prodotti DOP delle proprie città. Ad accompagnare questa "buonissima" serata sarà il vino, con degustazione ed abbinamenti alle interpretazioni personali degli chef presenti.