Visita alla Chiesa della Nunziatella e Basilica Paleocristiana

Per iniziare al meglio il nuovo anno una nuova destinazione per le passeggiate culturali. Si tratta della Chiesa medievale della Nunziatella e della Basilica Paleocristiana ritrovata al suo fianco. Appuntamento sabato 1 Febbraio nell'area antistante la Chiesa di Maria SS. dell'Itria (Nunziata di Mascali) per viaggiare attraverso i secoli tra dipinti, mosaici e sepolture. Contributo di 3€. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni contattateci tramite messaggio privato sui social o scriveteci su info@stoasicula.it. Tutti gli aderenti parteciperano all'estrazione di un dolce premio offerto da Panificio - Pasticceria Guidi&figli. Evento organizzato da Stoà Sicula.