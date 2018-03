'Chocolate Day' al Kikajon

Una giornata di Pasqua, quella del 1 aprile 2018, dedicata al dolce che per antonomasia accompagna le festività Pasquali, il cioccolato. Grazie alla collaborazione con Niuru d’Amuri, potrete scoprire come si lavora il cioccolato artigianale, quello vero, lavorato con le mani e fatto con il cacao di altissima qualità. Quello dal profumo intenso e dal sapore straordinario! La mattinata avrà inizio alle ore 10:30 con un breve racconto sulle origini del cacao e su come ebbe inizio la produzione del cioccolato. Ci sarà anche un laboratorio per bambini, incentrato sulla produzione dal vivo del cioccolato, in particolare, verrano prodotti dei veri e propri cioccolatini. Seguirà una degustazione per tutti di vari prodotti artigianali al cioccolato.