Christmas Vudù w/Stash Raiders LIVE

Stash Raiders live (anteprima nuovo album) Gammazita fire gang performance+ dj set Melz & Fransuà. Mercoledì 25 dicembre h. 22.30, ingresso gratuito. Quattro sognatori, quattro musicisti, viaggiatori spazio-temporali nonché retrogamer d’annata: The Stash Raiders presentano in anteprima live, mercoledì 25 dicembre al Mono, il loro nuovo album “Saving Pandora” (in uscita il 20 gennaio prossimo per Hopeful Monsters Records). Sacha Tilotta, alla voce e Farfisa, è il capitano di questa crew spaziale formata da Danilo Rosa, Davide Iannitti e Davide Toscano, che a suon di funk, pop-punk, citazioni da nerd incalliti e psichedelia si addentrano in territori inesplorati incontrando pericolosi nemici spaziali per poi, spesso, scoprire fragilità del tutto umane e una sana passione nell'accogliere le diversità dell'Universo. Gli Stash Raiders hanno condiviso il palco con band del calibro di Shellac, June of 44, Black Heart Procession e Uzeda.