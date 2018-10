La Compagnia "in Scena" presenta 'Ci vediamo alla Pensione S. Margherita', commedia in 2 atti di Mimmo Marino. Primo spettacolo: sabato 27/10 ore 21:00. Secondo spettacolo: domenica 28/10 ore 18:30. Al Nuovo teatro "Sipario Blu" - via dei Salesiani, 2 - Catania.