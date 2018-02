Appuntamento venerdì 02 Marzo ore 17:00 a Sant’Alfio in via Roma, nella piazza antistante il rifornimento di benzina per la 'Ciaspolata sotto la luna piena' organizzata da 'Passo passo trekking'.

DIFFICOLTA’: facile. Circa 7 km A/R, con scarsi dislivelli, tempo di percorrenza circa 2,5 h. ATTREZZATURA: abbigliamento da trekking invernale, ghette, zaino, scarponcini, borraccia, torcia. CONTRIBUTO: Euro 10, comprensivi spese organizzazione, guida, ciaspole e bastoni.

PRENOTAZIONE: la prenotazione va fatta esclusivamente per via mail o Whatsapp (3470346742) entro 6 giorni dall’evento, max 25 partecipanti info@passopassotrekking.it .

Per informazioni potete contattare i numeri di telefono sotto indicati. Non teniamo conto delle prenotazioni su facebook Il programma potrebbe subire modifiche a causa di cambiamenti meteo o particolari esigenze impreviste.

ACCOMPAGNATORI E CONTATTI: Antonio Strano(Divulgatore naturalista - GUIDA AIGAE) 3470346742, Saro Maugeri 3471754126, Alessandro Grioli.