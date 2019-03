La grande festa della Cucina Italiana fa tappa a Catania. Una squisita esperienza culinaria giunta quest’anno alla sua 8ª edizione e firmata dalla FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI e dal DSE – Dipartimento Solidarietà Emergenze della FIC in collaborazione con Conpait Sicilia. Un percorso enogastronomico con oltre 300 postazioni, 1.000 cuochi da tutta Italia, cantine e produttori agroalimentari insieme per una buona causa. Il ricavato di Cibo Nostrum 2019, infatti, verrà devoluto in beneficenza al DSE – Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC, alla Comunità di Sant'Egidio Sicilia e alla Locanda del Samaritano di Catania. Costo del biglietto 10 euro. Acquistabile al seguente link.