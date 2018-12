Mortadella e Franciacorta: Buone Feste da Cicchetteria Glera

A Natale puoi andare da Cicchetteria Glera il 7 dicembre. Aperitivo o cena a base di Cicchetti con Mortadella di Suino Nero e Franciacorta Berlucchi. Alessandro Caltabiano live in Jazz Piano Solo. Dalle 19 in poi Cicchetti di farine integrali con Mortadella di Suino nero, Franciacorta Berlucchi ’61, Live Music: Alessandro Caltabiano in Jazz Piano Solo. Cicchetto con Mortadella di Suino Nero €1 e Franciacorta Berlucchi ’61 €5. PROMO "A Natale puoi". 6 Cicchetti con Mortadella di Suino Nero+Franciacorta Berlucchi ’61 €10. Info @ +39 349 848 3547.