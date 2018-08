'Cicchetto e prosecco' alla Cicchetteria Glera

Acicastello, il mare, le bollicine e i cicchetti. E sì, avete capito bene, Cicchetteria Glera va al mare e dà appuntamento a tutti ad Aci Castello, nella suggestiva cornice del lungomare Scardamiano (o come lo chiamano tutti "Ai Muretti") in partnership con gli amici della "Danielino" Windsurf School. Serata all'insegna del prosecco (quello vero) e mangiando cicchetti (quelli che si mangiano e non si bevono). Appuntamento il prossimo 7 agosto con Cicchetteria Glera e Danielino Windsurf School, a partire dalle ore 21.

Formula: - prima consumazione: 1 calice + 4 cicchetti: 10€. Dalla seconda consumazione: 1 calice + 4 cicchetti: 5€. Prosecchi powered by Spagnol Col del Sas di cui si degusterà "lo Spago". Cicchetti powerded by Cicchetteria Glera. È gradita la prenotazione al +393498483547 (anche tramite WhatsApp o messaggio privato su Facebook).