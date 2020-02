Ciclotour "Le strade nascoste"

Bellissima passeggiata cicloturistica a Scordia. Percorso: Catania/Scordia/Lentini. Andata: in bicicletta (Km. 60). Ritorno: in treno. Contributo per attività associative: € 12,00 da versarsi entro il 06/02/2020. Il versamento del contributo, potrà avvenire entro Giovedì 6 Febbraio tramite: - Bonifico bancario (IBAN: IT 81 I 03599 01899 050188534438 - Intestazione MONTAinBIKE Sicilia A.S.D.) - PayPal (da sito web www.fiabcatania.it) - Carta di credito (da sito web www.fiabcatania.it) - Contanti (contattare il 338 7637584 oppure 095 3286095 per fissare appuntamento).