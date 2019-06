07 Luglio 2019 – TRA CILIEGI E COLATE - ETNA. Sull’Etna abbiamo una particolarità unica per tutti le specie di frutta, ortaggi, piante e fiori, tutto questo non solo per la ricchezza di sostanze minerale per la terra vulcanica ma soprattutto per la differenza di un clima caldo vicino al mare e più fresco in alta quota. In questa occasione per la raccolta delle ciliegie ci da il nostro benvenuto l’azienda “Le Delizie dell’Etna” della Signora Jessica Tomarchio, una azienda famigliare dove ancora coltivano la terra con passione e tanto amore, proprio per questo ottengono un prodotto di ottima qualità.

Nell’occasione per la visita prevista presso questa azienda faremo in questo versante Nord Est un’escursione ad anello di circa 12 km circa. Partiremo da Magazzeni, (1080 m.) luogo importante storico per Sant’Alfio dove nel 1928 si fermo la colata lavica che era diretta in direzione del paese. Più avanti passeremo delle Bocche, sempre della stessa attività del 1928 di Fosse Santoro che la lava distrusse Mascali. Dopo continueremo verso la Contrada Cerrita per ritornate più in quota percorrendo un sentiero sotto il bosco di Cerro fino al punto di partenza.

Quota: € 22,00 - Servizio di guida, pranzo, (il pranzo comprende: pane, salsiccia e funghi alla griglia, dolce e bevande) e degustazione ciliegi presso l’azienda “Delizia dell’Etna”, organizzazione e assicurazione RCT. Le spese non comprendono: spese benzina per il viaggio. Ritrovo: domenica 07/07/2019 ore 09:30 Milo (CT), via Etnea, davanti la chiesa di sant'Andrea. Fine escursione: ore 17:30 stesso luogo di partenza. Viaggio: utilizzo auto propria. Percorso ad anello: ore di cammino 6 compreso soste – Pista forestale, mulattiera e sentiero tracciato. Difficoltà: media. Attrezzatura necessaria: abbigliamento da trekking, zainetto, k-way, scarponi da trekking, giacca impermeabile, cappello, 1,5 lt. d’acqua. Guida: Salvatore Marletta: contatto 3334987946 Email: info@ciaotrekking.com; salvatoremarletta@ciaotrekking.com. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.