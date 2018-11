Cimini LIVE al MA Catania

Sabato 24 novembre 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al MA Catania per l'esibizione LIVE di Cimini, che proporrà il suo ultimo singolo 'Tokyo' e tanti altri pezzi del suo repertorio. “TOKYO TOUR è un viaggio nel traffico metropolitano, in cui stare stretti è l’unico modo per capire dove andare”. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.