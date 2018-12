Ciminiere, premiazione della XX edizione di modellismo storico

Domenica 9 dicembre, alle Ciminiere, alle ore 16, nel piccolo anfiteatro coperto, con la partecipazione del sindaco metropolitano Salvo Pogliese, si terrà la premiazione della XX edizione della Mostra concorso internazionale di Modellismo storico. Verranno premiati i migliori scultori e pittori specializzati in figurini militari, per la cui realizzazione è necessaria una lunga e accurata ricerca storica. “L’iniziativa, di alto valore artistico e storico, facente parte delle celebrazioni sui 75 anni dallo Sbarco in Sicilia, è anche un’occasione per promuovere, sempre a Le Ciminiere, il Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943, uno dei più estesi e qualificati musei dedicati in Europa alla Seconda guerra mondiale. – ha affermato il sindaco metropolitano Salvo Pogliese -. Invito le famiglie catanesi, e i tanti turisti in visita alla nostra città, ad andare alle Ciminiere per un tour istruttivo utile a conoscere meglio la nostra storia.”. La manifestazione è organizzata dal CSMC (Centro Siciliano Modellismo Storico), presieduta da Enrico De Maria.