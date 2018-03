CineArt al Museo Diocesano di Caltagirone: il programma dal 4 aprile

Lo stimolo a visitare e a frequentare il museo - e a interessarsi di arte figurativa – passa anche attraverso il cinema.

Pur non interessando la grande distribuzione, l’esperimento sta riscuotendo molto successo in Italia come nel resto del mondo.

Promuovere un calendario di film storici o di fresca produzione, che siano biopic, docufilm o lungometraggi ispirati, vuol dire essere promotori di un dialogo d’avanguardia che coinvolge gli esperti, i neofiti così come il grande pubblico.

I Film proposti dal Museo Diocesano di Caltagirone saranno introdotti da una lettura critica del film e del tema o dell’artista trattato.

_____________

4 aprile

Big Eyes

2014 - Film drammatico/Cinema giallo - 1h 46m

Regista: Tim Burton

11 aprile

I colori della passione

2011 - Film drammatico/Fiction storica - 1h 36m

Regista: Lech Majewski

2 maggio

Frida

2002 - Film drammatico/Film romantico - 2h 3m

Regista: Julie Taymor

16 maggio

Factory Girl

2006 - Film drammatico/Film indipendente - 1h 40m

Regista: George Hickenlooper

30 maggio

Loving Vincent

2017 - Film drammatico/Film di mistero - 1h 35m

Registi: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

13 giugno

Monuments Men

2014 - Dramma/Azione - 2 ore

Regista: George Clooney

_______________

Ore 20,30

Sala Karol, Via S. Antonino, 4

95041 Caltagirone CT

_______________

Biglietto € 6,00

(Proiezione singola. Sono inclusi: Lettura critica del film, proiezione del film, ingresso al Museo Diocesano)

Abbonamento € 30,00

(Sono inclusi: 6 Film, Letture critiche di ogni film,

6 ingressi al Museo Diocesano)

_______________

Per Info

e-mail: info@museodiocesanocaltagirone.it

cell.: FABIO 3917793320 | ELISABETH 3285658519 | MARIO LUCA 3338411602