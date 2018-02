'Cioccolatiamo' a Piedimonte Etneo

La Grande Festa dedicata al Cioccolato torna con la sua 5° EDIZIONE dal 23 al 25 Febbraio 2018 nella cornice del Centro Storico di Piedimonte Etneo in provincia di Catania. Tre giorni in cui la strada che porta all'Etna sarà ricca di gustosissimi Stand dedicati al cioccolato nelle sue diverse esplicazioni. Tra Laboratori, Concorsi, Sale Degustative non mancheranno Spettacoli e appuntamenti per i diversi palati. Area Stand. Area " ChOCO Room" degustazioni al cioccolato, Area "Pasticcioni" Laboratori per bambini; Contest e Shoow Cooking. Info e prenotazione Stand 3493597351/3934993528/ 3405081885.