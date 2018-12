'The Circle Party' al MA Catania

Sabato 29 Dicembre THE CIRCLE PARTY il nuovo format che prevede ogni volta un tema diverso legato alla stagione in corso. Con il primo evento verrà celebrata la gioia, la magia e il fascino delle festività di fine anno; sarà un party augurale per salutare il 2018 nell’attesa di uno strepitoso 2019. Ovviamente il colore sarà il rosso. Se potete indossatelo in tutte le tonalità e sfumature. Inizio con il concerto di Francois e le Coccinelle e, a seguire, le selezioni musicali di Antonio Vetrano e di Riccardo Marchese in sala disco e di Fabrizio Serio in birreria per una serata all’insegna del puro e sano divertimento e allegria.